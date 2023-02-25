مقتل وإصابة عناصر من قوات حكومة دمشق باستهدافات مجهولة في الجنوب السوري

استهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق من نوع "انتر" بعبوة ناسفة قرب قرية جملة غربي درعا؛ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وفق ما أفاد مصدر خاص لموقع "تجمع أحرار حوران".

في سياق متصل، استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر عنصرين من قوات حكومة دمشق في بلدة قصيبة بريف القنيطرة الجنوبي قرب الجولان السوري المحتل، مما أدى لمقتلهما على الفور، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر عنصراً من قوات حكومة دمشق في ساحة بلدة نبع الصخر؛ مما أدى لإصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى إحدى المشافي، يشار بأنه من مزرعة عين الدرب التابعة لبلدة نبع الصخر.

ولم ترد معلومات عن هوية الفاعلين أو الجهة المسؤولة عن عمليات الاغتيال والاستهدافات التي تطال عناصر حكومة دمشق، باعتبارها قريبة من الجولان السوري المحتل.

(م ش)