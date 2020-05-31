مقتل وإصابة عناصر من القوات العراقية في هجوم لداعش

تعرضت القوات الأمنية العراقية لهجوم من مرتزقة داعش في قرية الصعيوية التابعة لناحية المعتصم جنوب محافظة صلاح الدين، بحسب قناة الحرة.

وأدى الهجوم إلى مقتل أحد عناصر الشرطة الاتحادية، وإصابة آخرين منها ومن فوج الطوارئ بجروح.

وكانت وكالة الأنباء العراقية (نينا) قد أفادت السبت أن القوات الأمنية اعتقلت 11مرتزقاً من داعش في جانبي الموصل .

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تم إلقاء القبض على 11 مرتزقاً في مناطق مختلفة من جانبي الموصل الأيمن والأيسر ".

وأضاف البيان أن جميع المقبوض عليهم مطلوبون للقضاء بموجب مذكرات اعتقال.

(ش ع)