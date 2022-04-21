مقتل وإصابة العشرات بانفجارين في أفغانستان أحدهما بمسجد شيعي

وقال مسؤول بقطاع الصحة إن انفجاراً وقع بمدينة قندوز في شمال أفغانستان أسفر عن سقوط 11 قتيلاً ومصاباً. وقال إن المستشفيات استقبلت ضحايا الانفجار، وأن الأعداد مرشحة للزيادة، لكنه لم يوضح مكان أو سبب الانفجار.

وفي وقت سابق، قال "قيادي محلي" في حركة طالبان، إن انفجاراً في مسجد شيعي بمدينة مزار شريف بشمال أفغانستان اليوم الخميس، أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً في ثاني هجوم من نوعه تتعرّض لها الشيعة في غضون ثلاثة أيام.

وقال محمد آصف وزيري، المتحدث باسم قائد طالبان في مزار شريف لرويترز "وقع انفجار في المنطقة الثانية داخل مسجد شيعي أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلاً وجرحاً".

وقال ذبيح الله نوراني، رئيس هيئة الإعلام والثقافة في ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف، لوكالة فرانس برس إنّ "التقارير الأولية تؤكّد سقوط 25 ضحية على الأقلّ".

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن المسجد مكون من 3 طوابق في مدينة مزار شريف، مبينة أن الانفجار وقع خلال صلاة الظهر.

وقال مسؤولون في مستشفى أبو علي سينا في مزار شريف، إن "شخصين قتلا وأصيب أكثر من 25 في انفجار بمسجد سي دكان في مزار شريف".

هذا وكانت الشرطة الأفغانية قد أعلنت عن 3 انفجارات هزت مدرسة للبنين، يوم الثلاثاء الماضي، في أحد أحياء "الهزارة الشيعية" بالعاصمة الأفغانية كابل، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

(ش ع)