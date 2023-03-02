مقتل وإصابة العشرات بانفجار لغم أرضي في ريف دير الزور الغربي

أفادت وكالة تابعة لحكومة دمشق بـ "استشهاد خمسة مواطنين وإصابة أكثر من ٤٠ بجروح بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي داعش بالشاحنة التي كانت تقلهم أثناء توجههم لجمع الكمأة بمنطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي".

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 35 آخرين بجروح متفاوتة؛ جراء انفجار لغم بشاحنة كانت تقلهم أثناء توجههم لجمع فطر "الكمأة" بمنطقة كباجب بريف دير الزور الغربي.

وبذلك، يرتفع تعداد الذين وثقهم المرصد منذ مطلع العام الجاري؛ جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سوريا إلى 57، بينهم امرأتان و18 طفلاً بالإضافة إلى إصابة 118شخصاً.

(د ع)