مقتل وإصابة العشرات بانفجار حافلة جنوب أفغانستان

وذكر، غول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم إقليم زابل أن الانفجار وقع في وقت متأخر من ليل الأحد، مضيفًا أن 25 شخصًا أصيبوا بينهم نساء وأطفال في حالة حرجة.

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية في بيانٍ لها إن الحافلة تم استهدافها بقنبلة زرعت على جانب الطريق، محملة حركة "طالبان" مسؤولية الحادث.

وفي حادثٍ مماثل، لقي مدنيان مصرعهما وأصيب 9 آخرون في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدف حافلة في منطقة بول ماتاك في إقليم بروان، صباح اليوم الإثنين، حسب مسؤولين صحيين.

وقال رئيس مستشفى بروان إن الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب، بينهم نساء وأطفال، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن.

يأتي ذلك بعد مقتل عشرات الطالبات بهجوم على مدرسة في كابل يوم السبت.

يذكر أن البلاد تشهد في الأسابيع الأخيرة زيادة حادة في أعمال العنف، عقب إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر.

وكانت "طالبان" أعلنت في وقتٍ متأخرٍ الأحد عن وقف إطلاق النار ثلاثة أيام للاحتفال بعيد الفطر.

(د ع)