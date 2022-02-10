مقتل وإصابة أكثر من 31 داعشياً جراء غارات روسية في البادية

ونفذت المقاتلات الحربية الروسية خلال الساعات الفائتة قصفاً جوياً على مناطق انتشار مرتزقة داعش في باديتي الرصافة وآثريا ضمن مدينتي الرقة وحماة، مما أدى إلى مقتل 9 من مرتزقة داعش، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويشير إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 22 جريحاً، بعضهم في حالة خطرة، بالإضافة إلى وجود معلومات عن قتلى آخرين من المرتزقة.

ويذكر أن المقاتلات الروسية شنت منذ مطلع الشهر الجاري أكثر من 200 غارة جوية على مناطق متفرقة من البادية.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى خلال الفترة الممتدة من 24 آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1639 قتيلاً من قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 165 من الجماعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لداعش غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما قتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين، بينهم أطفال ونساء في هجمات داعش، فيما قتل 1159 مرتزقاً من داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

(ل د)