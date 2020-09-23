مقتل وإصابة عدد من الحوثيين شرق صنعاء

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان إن: "الجيش الوطني نفذ كمينًا محكمًا لمجموعة من ميليشيات الحوثي بجبهة صلب، ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر الانقلابيين وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

واستعاد الجيش مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة الحوثيين.

كما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 3 أطقم بعتادها كانت في طريقها إلى الجبهة.

إلى ذلك، نشر المركز مقطع فيديو من المواقع التي تم تحريرها في مديرية نهم شرق صنعاء.

ويذكر أنه في وقتٍ سابق من الشهر الحالي، أعلنت قوات الجيش اليمني، عن مصرع العشرات من الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية، وتدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لها في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن أكثر من 35 عنصرًا حوثيًّا، بينهم أربعة قيادات ميدانية بارزة، لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني في منطقة الجفرة وسلسلة جبال صلب في مديرية نهم شرقي صنعاء.

(ش ع)