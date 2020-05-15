مقتل وإصابة 9 مرتزقاً في قصف للقوات الحكومية على ريف إدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، مقتل مرتزقين من فيلق الشام المدعوم من تركيا، نتيجة قصف صاروخي نفذته القوات الحكومية على محور حرش البارة في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، فيما تسبب القصف أيضاً بإصابة 7 آخرين بجراح متفاوتة.

وقال المرصد إن القوات الحكومية استهدفت بالرشاشات الثقيلة، أماكن في أطراف قرية الرويحة شمال معرة النعمان، وأضافت " جددت قوات النظام قصفها على مناطق في قريتي فليفل وسفوهن في ريف إدلب الجنوبي".

هذا وقصفت القوات الحكومية أمس ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق لطائرات الاستطلاع في ريف حماة الشمالي الغربي.

(ش ع)