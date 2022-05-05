مقتل وإصابة 8 جنود أتراك ومرتزق في عمليات لقوات تحرير عفرين

كشفت قوات تحرير عفرين اليوم خلال بيان عن حصيلة عمليات نفذتها ضد المحتلين والمرتزقة في مقاطعة عفرين المحتلة وريف حلب الشمالي.

وجاء في نص البيان:"

للإعلام والرأي العام:

تواصل قواتنا الرد على هجمات جيش الاحتلال التركي.

في الثالث من أيار نفذت قواتنا سلسلة من العمليات الفاعلة في كل من ناحية شرا ومدينة والباب واعزاز

وفي هذا السياق:

في قرية عنابكة التابعة لناحية شرا، تم استهداف قاعدة لجيش الاحتلال التركي، وأسفر عن مقتل 3 جنود أتراك

كما قُتل ايضا أحد عناصر المرتزقة نتيجة لعملية قنص في مدينة الباب

وفي عملية نوعية نفذها قواتنا في مدينة اعزاز، أسفر عن مقتل جندي تركي واصابة اربعة آخرين.

نتيجة لتلك الأنشطة جميعها، قُتل 4 جنود أتراك أحدهم ضابط وأصيب 4 آخرون كما قتل مرتزق".

(م)