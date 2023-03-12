مقتل وإصابة 8 أشخاص بانفجار كبير شمال غرب إيران

أدى انفجار مبنى سكني في مدينة تبريز شمالي إيران، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.

وأكد المتحدث باسم إدارة الإطفاء في تبريز، أكبر دشتي، أن الانفجار دمر ثلاثة منازل سكنية بالكامل وألحق أضراراً بعدد من المركبات حول المبنى، حسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف "حتى الآن، توفي خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة بجروح طفيفة".

وأشار دشتي أن "شخصاً واحداً حوصر تحت الأنقاض، تم إنقاذه من قبل المسعفين ونقل إلى المستشفى".

وأوضح أن "سبب الحادث قيد التحقيق"، حيث إنه بعد إزالة الحطام قد يتم تحديد سبب الحادث بالكامل.

(د ع)