مقتل وإصابة 7 من جنود الاحتلال وإعطاب مروحية سكورسكي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً اليوم الأربعاء، أكد فيه "نفذت فرقنا المتحركة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 3 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 4 آخرين

وأشار المركز إلى أن الفرق المتحركة لقوات الكريلا أعطبت مروحية سكورسكي "ناقلة الجنود".

وأكد المركز أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل المحظورة 4 مرات، وبالأسلحة الكيماوية وغاز الفلفل21 مرة، وبالطائرات الحربية 12 مرة، وبالمروحيات الهجومية 68 مرة، وعشرات المرات بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال التركي يشن هجمات مستمرة على مناطق الدفاع المشروع منذ نيسان عام 2021.

(ل م)