مقتل وإصابة 7 جنود يمنيين بتفجيرين لتنظيم القاعدة بمحافظة أبين

ووقع التفجيران في الطريق العام شرقي مديرية مودية في محافظة أبين المطلة على بحر العرب، بالتزامن مع استعداد القوات الجنوبية لإطلاق المرحلة الرابعة من عملية "سهام الشرق" العسكرية.

وقال مصدر عسكري لشبكة "العين الإخبارية" إن "عبوتين ناسفتين لتنظيم القاعدة الإرهابي انفجرت بدوريات تابعة للقوات الجنوبية في مدخل وادي عومران شرقي مديرية مودية، في المنطقة الوسطى بأبين".

وخلف التفجير في حصيلة أولية، طبقاً للمصدر، 4 قتلى و3 جرحى من جنود القوات الجنوبية المشتركة، فيما أكد الحصيلة التلفزيون الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ومنذ انطلاق عملية "سهام الشرق" قتل وأصيب أكثر من 74 من القوات الجنوبية في تفجيرات ، فيما قتل نحو 24 عنصراً من تنظيم القاعدة.

وانطلقت العملية العسكرية "سهام الشرق" في 23 أغسطس/ آب الماضي بمشاركة قوات الحزام الأمني وشرطة ومحور أبين والمقاومة الجنوبية نتجت عنها السيطرة على مناطق ومعسكرات رئيسية في مديريات خنفر، أحور، لودر، الوضيع، مودية بالمحافظة.

(د ع)