مقتل وإصابة 6 من قوات دمشق في قصف إسرائيلي على محيط دمشق

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "تم تحديد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل"، مضيفاً أن "الصاروخ انفجر في الجو ولم يكن هناك داع لاعتراضه".

ورداً على إطلاق النار باتجاه إسرائيل، قصف الجيش الإسرائيلي أهدافاً سورية، من بينها بطاريات مضادة للطائرات أطلقت صواريخ على طائرات تابعة للقوات الجوية ورادار سوري، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وكالة تابعة لحكومة دمشق "أن جندياً سورياً قُتل وأصيب خمسة آخرون في الهجوم الإسرائيلي".

وذكر مصدر عسكري للوكالة أنه "حوالي الساعة 12.56 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وعند الساعة 1.10 نفذ عدواناً بصواريخ أرض/ أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وبعد تدقيق نتائج العدوان تبيّن استشهاد جندي وإصابة خمسة جنود بجروح، بالإضافة إلى خسائر مادية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار أطلقت في منطقة أم الفحم، على بعد حوالي 80 كيلومتراً شمال القدس، وفي شمال الضفة الغربية.

جاءت صفارات الإنذار في إسرائيل في نفس الوقت تقريباً الذي قال فيه التلفزيون السوري الرسمي إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ "أهداف معادية" فوق دمشق.

وذكر الإعلام الرسمي لحكومة دشمق الأسبوع الماضي أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق وابلاً من الصواريخ على منطقة دمشق، وأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت بعض الصواريخ.

وشنت إسرائيل هجمات متكررة على ما تقول إنها أهداف إيرانية في سوريا، حيث دعمت القوات المدعومة من طهران بقيادة حزب الله اللبناني الرئيس بشار الأسد على مدى العقد الماضي في الحرب الأهلية السورية.

(م ش)