مقتل وإصابة 6 من قوات دمشق بينهم ضابط في البادية

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصرين من قوات حكومة دمشق ينحدران من بلدة حمورية في الغوطة الشرقية، بهجوم جديد لمرتزقة داعش استهدف نقطة عسكرية تابعة لقوات الأولى في بادية دير الزور.

وفي سياق متصل، أصيب ضابط بقوات حكومة دمشق، وقتل 3 من مرافقيه جراء انفجار لغم بسيارته في منطقة جبل العمر في ريف حمص الشرقي، حيث تنشط خلايا مرتزقة داعش.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الضابط ينحدر من قرية كفر عقيد في منطقة مصياف بريف حمص.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/ مارس 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1649 قتيلاً من قوات حكومة دمشق والموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 165 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين، بينهم أطفال ونساء في هجمات المرتزقة، فيما وثق كذلك مقتل 1172 من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

(ش ع)