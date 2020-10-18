مقتل وإصابة 6 أشخاص بانفجار في أفغانستان

وقال مسؤولون محليون أفغان، اليوم، إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخران إثر انفجار سيارة مفخخة قرب مركز شرطة بإقليم غور.

ونقلت وكالة تولو الأفغانية عن المتحدث باسم والي غور عارف عابر قوله إن الانفجار وقع بالقرب من مقر الشرطة في منطقة فيروزكوه.

وأعلنت السلطات الأفغانية، الجمعة، إصابة 13 شخصًا في انفجار بولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق سلام مع حركة طالبان في يناير/كانون الثاني الماضي يفيد بوقف الهجمات الإرهابية مقابل انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان.

(ش ع)