مقتل وإصابة 6 عناصر من قوات دمشق بينهم ضابطين بريف اللاذقية

قتل 4 عناصر من قوات النظام خلال الساعات الفائتة، بينهم ضابطين أحدهما برتبة "عقيد" في استهداف لمرتزقة "الفتح المبين" لمواقع وتجمعات قوات دمشق، بقذائف الهاون، على محور تل الملك بريف اللاذقية الشمالي، بحسب المرصد السوري.

كما أصيب عنصران ضمن صفوف قوات دمشق، جراء قنصهما بالرصاص مرتزقة "الفتح المبين"، على محور الصراف بريف اللاذقية الشمالي، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل أفادت مصادر المرصد السوري، بأن الموقع الذي استهدفته غارات الطيران الحربي الروسي أمس غربي إدلب، هو مقر عسكري تابع لمرتزقة هيئة تحرير الشام ضمن إحدى المزارع غربي المدينة، كانت قد أفرغته بشكل كامل قبل نحو 3 أسابيع، حيث استهدفت المقر بغارتين جويتين بصواريخ شديدة الإنفجار، مما أدى لمقتل 7 أشخاص؛ نتيجة الغارات الجوية التي شنّها الطيران الحربي الروسي ظهر اليوم، 3 منهم من أسرة واحدة، بينهم نساء وأطفال، وأُصيب 6 آخرون على أطراف مدينة إدلب المحتلة في الجهة الغربية، ضمن منطقة "خفض التصعيد"، التي توجد فيها مقرات عسكرية، دون أن يسفر الاستهداف عن إصابة أي مرتزق من هيئة تحرير الشام.

(م ش)