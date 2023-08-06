مقتل وإصابة 6 عناصر من قوات دمشق بينهم ضابطان بريف اللاذقية

قُتل 4 عناصر من قوات النظام خلال الساعات الفائتة، بينهم ضابطان، أحدهما برتبة "عقيد" في استهداف لمرتزقة "الفتح المبين" لمواقع وتجمّعات قوات دمشق، بقذائف الهاون، على محور تل الملك في ريف اللاذقية الشمالي، حسب المرصد السوري.

كما أصيب عنصران ضمن صفوف قوات دمشق، جراء قنصهما بالرصاص من قبل مرتزقة "الفتح المبين"، على محور الصراف في ريف اللاذقية الشمالي، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر المرصد السوري، بأن الموقع الذي استهدفته غارات الطيران الحربي الروسي أمس، غرب إدلب، هو مقر عسكري تابع لمرتزقة "هيئة تحرير الشام" ضمن إحدى المزارع غرب المدينة، كانت قد أفرغته بشكل كامل قبل نحو 3 أسابيع، حيث استهدفت المقر بغارتين جويتين بصواريخ شديدة الإنفجار، ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين من أسرة واحدة، بينهم طفل في أحد المنازل السكنية المجاورة للمقر، وإصابة 6 آخرين في المنزل وبعضهم أثناء مروره على طريق يقع قرب المقر المستهدف، دون أن يسفر الاستهداف عن إصابة أي مرتزق من هيئة تحرير الشام.

(م ش)