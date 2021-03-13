مقتل وإصابة 55 شخصًا بانفجار سيارة مفخخة في أفغانستان

وقُتل ثمانية أشخاص على الأقل وأُصيب 47 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في ولاية هرات بغرب أفغانستان، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال المتحدث باسم مستشفى الولاية رفيق شيرازاي: "من المتوقع أن ترتفع حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع مساء الجمعة، ودمر 14 منزلًا لأن عددًا من الجرحى كانوا في حالة حرجة".

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق آريان، إن أحد القتلى و11 من المصابين من أفراد قوات الأمن الأفغانية، بينما كان الباقون مدنيين بينهم نساء وأطفال.

في غضون ساعات من الهجوم، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في نيويورك الزيادة "المقلقة" في هجمات أفغانستان التي تستهدف المدنيين رغم عقد طالبان والحكومة الأفغانية محادثات متقطعة مرة أخرى في قطر.

وقال المجلس: "استهدفت هذه الهجمات المشينة موظفي الخدمة المدنية والقضاء والإعلام والرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك نساء في مناصب بارزة، وأولئك الذين يحمون ويعززون حقوق الإنسان والأقليات العرقية والدينية".

(ش ع)