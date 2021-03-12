مقتل وإصابة 5 مرتزقة في ريف إدلب الغربي

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل مرتزق من "الجبهة الوطنية للتحرير" وإصابة 4 آخرين، جراء استهداف قوات حكومة دمشق لسيارتين عسكريتين ودراجة نارية بصواريخ موجهة، على طريق قرية الكندة في ريف إدلب الغربي.

وفي هذا السياق، أطلقت قوات حكومة دمشق قذائف صاروخية، في وقتٍ سابق من اليوم، على مناطق في سفوهن والفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة والرويحة وبينين وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومناطق أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.

كما جرت استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا بالرشاشات الثقيلة، على محاور التّماس في سهل الغاب، ولا معلومات عن خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ش ع)