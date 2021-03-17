مقتل وإصابة 5 من قوات حكومة دمشق بانفجار في درعا

وانفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق “أمن الدولة”، كانت على طريق المشفى الوطني قرب مدينة جاسم شمالي درعا، وأسفر الانفجار عن مقتل عنصر من قوات حكومة دمشق وإصابة 4 آخرين.

ورصد المرصد السوري، صباح اليوم، تعزيزات عسكرية جديدة، استقدمتها قوات حكومة دمشق وقوات الفرقة الرابعة إلى مواقعها في “مؤسسة الري” بأطراف بلدة المزيريب الشرقية، حيث وصلت دبابات ومواد عسكرية ولوجستية وجنود إلى المنطقة خلال الساعات الفائتة.

ويأتي ذلك عقب مقتل 21 عنصرًا من قوات الفرقة الرابعة ومخابرات حكومة دمشق بعد وقوعهم في كمين لمسلحين سابقين في صفوف الفصائل، في ريف درعا الغربي.

وبحسب المرصد، فإن المزيريب في ريف درعا لا يوجد فيها أي عنصر من قوات حكومة دمشق، وهي خاضعة لسيطرة المسلحين السابقين لدى الفصائل بشكل كامل.

وكان المرصد قال أمس إن قوات أمنية تابعة لحكومة دمشق حاولت اقتحام مقر القيادي السابق في فصائل المعارضة “أبو طارق الصبيحي” المسؤول عن قتل 9 عناصر من القوات الأمنية بهجوم استهدف مخفر المزيريب في أوائل شهر أيار/ مايو من العام 2020 المنصرم.

واندلعت اشتباكات بين قوات الحكومة والمسلحين التابعين للقيادي في الفصائل، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط استنفار أمني كبير تشهده المنطقة.

وتشهد محافظة درعا بين الحين والآخر توترات بين قوات حكومة دمشق والمسلحين السابقين في الفصائل، وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، عقد اتفاق برعاية روسية بين ممثلين عن الفيلق الخامس الموالي لروسيا، بالإضافة إلى اللجنة المركزية في حوران والفرقة الرابعة ضمن قوات حكومة دمشق، والمسلحين يقضي بإنهاء التوتر في مدينة طفس بريف درعا الغربي.

ونص الاتفاق حينها على تسليم السلاح الثقيل الموجود لدى المسلحين والقيادات السابقة لدى الفصائل في المدينة، وفي المقابل لن يتم تهجير أي شخص، باستثناء قيادي واحد يدعى (أبو طارق الصبيحي) وهو أحد القيادات البارزة وينحدر من بلدة عتمان غرب درعا، وسيتم تهجيره إلى الشمال السوري برفقة الراغبين من المسلحين والقيادات السابقة بالذهاب إلى هناك.

(ش ع)