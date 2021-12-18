مقتل وإصابة 5 من قوات دمشق نتيجة استهداف داعش لسيارة عسكرية تابعة لها

قُتل عنصران من قوات حكومة دمشق وأٌصيب 3 آخرون، جراء هجوم نفذه مرتزقة داعش، استهدف سيارة عسكرية كانت تقلهم على الطريق الواصل بين مدينتي مسكنة ودبسي عفنان جنوب غرب الرقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بعد يوم من هجوم لمرتزقة داعش، استهدف مواقع لقوات “الدفاع الوطني” التابعة لحكومة دمشق في منطقة الحمرا ضمن بادية الميادين في ريف دير الزور، ما أدى إلى إصابة 4 من "الدفاع الوطني" جروح بعضهم خطيرة.

كما تسلل مرتزقة داعش إلى نقطة عسكرية تابعة لـ “الفيلق الخامس” المدعوم روسياً، في محيط بلدة معدان عتيق شرق الرقة، وتمكن المرتزقة من أسر 3 من عناصر الفيلق.

وبذلك بلغت حصيلة القتلى، خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/ آذار 2019 وحتى يومنا هذا، وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1610 قتيلاً من قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 158 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات لمرتزقة داعش غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين، بينهم أطفال ونساء في هجمات المرتزقة، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 1096 من مرتزقة داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

(ش ع)