مقتل وإصابة 5 من قوات دمشق بانفجار ريف درعا الغربي وقوات الحكومة تقصف مدينة نوى

قُتل ثلاثة عناصر من "الأمن العسكري" في قوات حكومة دمشق، وأُصيب اثنان آخران جراء الانفجار الذي استهدف سيارات عسكرية تابعة لهم على طريق نوى – الشيخ سعد في ريف درعا الغربي، وعقب ذلك نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخيّاً، استهدفت خلاله مدينة نوى، ما تسبب بوقوع إصابات بصفوف المواطنين.
خبر 2021-11-29T15:13:00 مركز الأخبار

وأدى الانفجار الذي استهدف سيارات عسكرية لقوات حكومة دمشق، على طريق نوى – الشيخ سعد في ريف درعا الغربي، إلى مقتل ثلاثة عناصر من "الأمن العسكري" في قوات حكومة دمشق، إلى جانب إصابة اثنين آخرين، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعقب ذلك، نفذت قوات حكومة دمشق المتمركزة في الفوج 175 بمدينة ازرع، قصفاً صاروخياً بنحو 15 قذيفة استهدفوا من خلاله مدينة نوى في ريف درعا الغربي، ما تسبّب بوقوع إصابات بصفوف المواطنين.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت قبل ظهر اليوم، على طريق نوى – الشيخ سعد في ريف درعا الغربي، لحظة مرور سيارات عسكرية لقوات حكومة دمشق، أثناء قيامهم بدورية في تلك المنطقة، وشهدت المنطقة على إثره حالة من التوتر والاستنفار لقوات حكومة دمشق.

(د ع)


إقرأ أيضاً