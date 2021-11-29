مقتل وإصابة 5 من قوات دمشق بانفجار ريف درعا الغربي وقوات الحكومة تقصف مدينة نوى

وأدى الانفجار الذي استهدف سيارات عسكرية لقوات حكومة دمشق، على طريق نوى – الشيخ سعد في ريف درعا الغربي، إلى مقتل ثلاثة عناصر من "الأمن العسكري" في قوات حكومة دمشق، إلى جانب إصابة اثنين آخرين، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعقب ذلك، نفذت قوات حكومة دمشق المتمركزة في الفوج 175 بمدينة ازرع، قصفاً صاروخياً بنحو 15 قذيفة استهدفوا من خلاله مدينة نوى في ريف درعا الغربي، ما تسبّب بوقوع إصابات بصفوف المواطنين.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت قبل ظهر اليوم، على طريق نوى – الشيخ سعد في ريف درعا الغربي، لحظة مرور سيارات عسكرية لقوات حكومة دمشق، أثناء قيامهم بدورية في تلك المنطقة، وشهدت المنطقة على إثره حالة من التوتر والاستنفار لقوات حكومة دمشق.

(د ع)