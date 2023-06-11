أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة اليمنية بأن سيارة مفخخة لـ "القاعدة" هاجمت حاجز تفتيش للواء الأول بـ "قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد جنوب مدينة عتق مركز المحافظة، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف المصدر، أن الهجوم أسفر أيضاً عن إعطاب عربة (سيارة) كانت تتمركز في الحاجز الأمني.

ويأتي الهجوم بعد أيام من هجوم جوي منسوب لـ "القاعدة"، استهدف في 23 أيار/ مايو الماضي، موقعاً لقوات "اللواء الأول" بـ "قوات دفاع شبوة" في منطقة المصينعة ذاتها، أسفر عن إصابة أركان حرب اللواء المقدم أحمد محسن السليماني و3 من مرافقيه، حسب ما أفاد حينها مصدر حكومي يمني.

وتصاعد حضور "القاعدة" في مناطق عدة في اليمن، مع اندلاع الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله "الحوثي"، منذ 8 أعوام.

ويسيطر الحوثيون منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق.

(د ع)