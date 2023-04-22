مقتل وإصابة 5 في ريف درعا السورية

قُتل عنصر من قوات دمشق وأصيب آخر بجروح متفاوتة اليوم، في هجوم مسلح شنه مجهولون على أحد حواجز الأولى في مدينة الحارة بريف درعا الشمالي.

وبالتوازي مع ذلك، قام عناصر من قوات دمشق بنصب كمين للمهاجمين، أسفر عن مقتل شقيقين اثنين وأصيب آخر بجروح بليغة، بينما فرّ البقية إلى جهة مجهولة، وسط تشديد أمني في المدينة من قبل قوات دمشق.

يأتي ذلك، في ظل استمرار الفوضى والهجمات المباغتة وعمليات الاغتيالات والاستهدافات المباشرة من قبل مسلحين مجهولين في درعا بشكل شبه يومي، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.

ويوم أمس، قُتل 4 مواطنون وأصيب آخر في حادثتي اغتيال منفصلتين في درعا، وسط تصاعد لافت في عمليات الاغتيال في المناطق التي خضعت للتسويات.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني، وفقاً للمرصد السوري، 161 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 125 شخص.

(م ش)