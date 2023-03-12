مقتل وإصابة 5 أشخاص في الاستهداف الإسرائيلي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ضابط من قوات حكومة دمشق برتبة نقيب في الاستهداف الإسرائيلي الذي استهدف نقاطاً بريفي طرطوس وحماة صباح اليوم.

وبحسب المرصد فإن الضربات الإسرائيلية "استهدفت مستودع سلاح للجماعات الإيرانية غربي مصياف وموقع آخر للدفاع الجوي بين حماة وطرطوس، وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 3 وإصابة 2 آخرين على الأقل بجراح متفاوتة مما يرشح حصيلة القتلى للارتفاع".

واستهدفت إسرائيل حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة، في استهداف يعد الثاني خلال أسبوع والخامس خلال العام الجاري، حيث استهدفت الإثنين الماضي مطار حلب الدولي بصواريخ عدة أدى لأضرار مادية فادحة أفضت لخروج المطار عن الخدمة.

(د ع)