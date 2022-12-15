مقتل وإصابة 4 من قوات اليونيفيل في لبنان

أعلنت قوات الدفاع الأيرلندية في بيان، أن جندياً أيرلندياً من بعثة "حفظ السلام" التابعة للأمم المتحدة قتل في لبنان في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقل ثمانية جنود وكانت متجهة صوب بيروت، لنيران أسلحة خفيفة.

وأضاف البيان، إن فرداً آخر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حالته خطرة بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة، بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة.

وقالت قوات الدفاع الأيرلندية "نؤكد ببالع الأسى مقتل أحد جنودنا في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية".

وأكدت "عدم إصابة أفراد القافلة الأربعة الآخرين وأنهم بخير".

وقالت إنه "سيتم التحقيق في هذا الحادث".

ووفق ما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية، حصل، مساء الأربعاء، إشكال في منطقة العاقبية بين أهالي المنطقة وقوة من اليونيفيل؛ وذلك إثر اعتراض الأهالي على مسار الدورية.

وعلى الإثر، سُمع صوت إطلاق نار في المحلة، فيما تعرضت آلية تابعة للقوات الدولية لحادث أثناء محاولة الانسحاب من موقع الإشكال، ما أدى إلى انقلابها، وجرح عناصرها، حسب ما قالت الصحيفة.

(د ع)