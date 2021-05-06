وأطلقت قوات حكومة دمشق قذيفة صاروخية على إحدى نقاط مرتزقة "جيش الأحرار"، على محور معارة النعسان، شمال إدلب، ما أدى إلى مقتل مرتزق وإصابة 3 آخرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين استهدف المرتزقة آلية تحصين تابعة لقوات حكومة دمشق “تركس” بصاروخ موجه، على محور قرية البوابية، في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأول، إلى سقوط عدة قذائف صاروخية على أطراف قرية الزيادية في ريف إدلب الغربي، مصدرها قوات حكومة دمشق، ما أسفر عن مقتل مواطنة.

(ش ع)