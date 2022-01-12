مقتل وإصابة 4 من عناصر طالبان بتفجير في كابول

وأفادت شبكة "العين الإخبارية" نقلاً عن وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية، أن اثنين من عناصر حركة طالبان قتلا جراء انفجار استهدف عربة عسكرية في المنطقة التاسعة في العاصمة كابول.

ونقلت الوكالة عن مصادر في وزارة الداخلية فيما تسمى "حكومة طالبان"، لم تسمهم، أن "انفجاراً استهدف عربة عسكرية في المنطقة التاسعة في كابول، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر طالبان وإصابة اثنين آخرين بجروح".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف عربة عسكرية لما تسمى "حكومة طالبان".

وتشهد كابول في الفترة الأخيرة سلسلة من الهجمات يعلن داعش في الغالب مسؤوليته عن غالبيتها، منذ سيطرة طالبان على الحكم في البلاد منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي.

(ل د)