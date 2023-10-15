مقتل وإصابة 4 أشخاص إثر هجوم لحزب الله على قرية شمالي إسرائيل

قال حزب الله اللبناني ومسعفون إسرائيليون إن مقاتلي حزب الله أطلقوا صاروخاً على قرية بشمال إسرائيل اليوم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وفق ما نقلته رويترز.

وقال المسعفون في بادئ الأمر إن شخصين أصيبا في الهجوم الذي استهدف قرية شتولا وهي منطقة زراعية متاخمة للحدود تقع في الجهة المقابلة لبلدة عيتا الشعب اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يقصف لبنان رداً على الهجوم وأعلن منطقة تقع في نطاق 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية منطقة محظورة على المدنيين.

وأكدت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز أن المدفعية الإسرائيلية قصفت عدة مناطق في الجنوب.

(س ع)