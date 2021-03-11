مقتل وإصابة 4 أشخاص بإطلاق نار في أميركا

وقالت شرطة هيوستن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص، وأصيب شخص رابع في موقف للسيارات في هيوستن، بينما نُقل الشخص الرابع إلى المستشفى، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وقال ضابط شرطة هيوستن ريتشارد جونكي عبر الهاتف إنه لم يتم التعرف على أي مشتبه به بعد إطلاق النار في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ولم يتضح الدافع.

ووقعت عدة حوادث إطلاق نار في هيوستن في الأسابيع الأخيرة، إذ أفادت وسائل الإعلام المحلية أن شخصين قتلا أيضًا في إطلاق نار في هيوستن ليلة الثلاثاء، وفي شباط / فبراير، سُجلت ثلاث حوادث إطلاق نار على الأقل في ليلة واحدة.

وقالت إدارة الشرطة في وقت مبكر من يوم الخميس إن رجلًا توفي أيضًا بعد تعرضه للطعن في حادث منفصل، وقال الضابط جونكي إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات في هذه القضية.

وقُتل ضابط شرطة في هيوستن في تشرين الأول/ أكتوبر وأصيب آخر بطلقات نارية أثناء استجابتهما لمكالمة بشأن نزاع محلي في مجمع سكني، واعتقل المسلح، الذي حددته الشرطة بأنه إلمر مانزانو، ووجهت إليه فيما بعد تهمة القتل العمد.

(م ش)