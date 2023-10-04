مقتل وإصابة 3 من قوات دمشق بريف اللاذقية

شهد محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي استهدافات نفذها مرتزقة ما يسمى بـ "الفتح المبين"، على قوات حكومة دمشق أدت إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين من الأخيرة، حسب ما نقله المرصد السوري.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق المناطق المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة "خفض التصعيد" بالمدفعية الثقيلة قرية مكلبيس والفوج 46 بريف حلب الغربي المحتل.

وأفاد المرصد أن القصف طال قرية فليفل في جبل الزاوية جنوبي إدلب المحتل، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وأمس الثلاثاء، قتل عنصرين من قوات حكومة دمشق وأصيب آخر بجروح؛ إثر استهدافهم برصاص قناص من قبل مرتزقة ما يسمى "لواء أبي بكر الصديق"، التابع لمرتزقة "تحرير الشام" على محور الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.

وتشهد منطقة "خفض التصعيد" عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق، والمجموعات المرتزقة بين الحين والآخر تخلّف العديد من الضحايا بينهم مدنيون.

(س ع)