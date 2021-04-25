مقتل وإصابة 3 عناصر من حكومة دمشق في هجوم لـ داعش على بادية دير الزور

واستهدف مرتزقة داعش خلال الساعات الماضية نقطة تابعة لقوات حكومة دمشق بالقرب من منطقة جبل البشري ضمن بادية دير الزور الجنوبية، وذلك باستخدام سلاح ثقيل مثبت فوق آلية تابعة لهم، وأسفر الاستهداف عن مقتل عنصر وجرح اثنين بجروح خطرة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا ونفّذ مرتزقة داعش، أمس السبت، هجومًا على عناصر ضمن "الفيلق الخامس" المدعوم من قبل روسيا، في منطقة أبو العلاج شمال شرق السلمية في ريف حماة الشرقي، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين تسبّبت بمقتل اثنين من "الفيلق الخامس" وإصابة 3 آخرين بجروح.

(د ع)