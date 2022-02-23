مقتل وإصابة 28 من قوات حكومة دمشق في هجمات داعش بالبادية خلال أسبوع

ومؤخراً نشط مرتزقة داعش بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة حكومة دمشق بالبادية السورية، رغم الغارات الجوية اليومية التي يشنها سلاح الجو الروسي على المنطقة.

وفي هذا السياق، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 عنصراً من قوات حكومة دمشق والمجموعات غير السورية وهم "6 عناصر من قوات حكومة دمشق و5 عناصر من مجموعة الباقر الموالية لإيران"، بالإضافة إلى إصابة 17 آخرين، جلهم قضوا وأصيبوا بهجمات متفرقة نفذها داعش على طريق حمص - مهين وفي بادية دير الزور وفي منطقة جبل العمر بريف حمص الشرقي وفي منطقة جبل العمر بريف حمص الشرقي.

وتأتي هذه الخسائر في صفوف قوات حكومة دمشق رغم الغارات الجوية المكثفة التي يشنها سلاح الجو الروسي في المنطقة، فبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الطيران الروسي شن نحو 550 ضربة جوية على مناطق متفرقة في البادية السورية منذ مطلع شهر شباط الجاري.

ومنذ 24 آذار عام 2019 حتى الآن، "قتل 1654 عنصراً من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، بينهم 3 روس على الأقل، بالإضافة إلى 165 من المجموعات الموالية لإيران في هجمات داعش".

كما وثّق المرصد السوري فقدان 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين، بينهم أطفال ونساء في هجمات داعش.

فيما وثق المرصد كذلك مقتل 1172 مرتزقاً من داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

(د ع)