مقتل وإصابة 28 من قوات الحكومة في اشتباكات مع داعش بالميادين

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل وإصابة 28 من قوات الحكومة وما يسمى "الدفاع الوطني"، إثر اشتباكات دارت مع مرتزقة داعش في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.

ووفقًا للمرصد، فإن الاشتباكات جرت أثناء توجّه رتل تابع لقوات الحكومة لشن عملية تمشيط في منطقة الميادين، حيث قُتل على إثرها 11 عنصرًا من قوات الحكومة، بينهم ضابط برتبة عميد، وبحسب المرصد، فإن الضابط هو قائد الفوج 137، فيما أصيب 17 آخرون بجروح متفاوتة.

وعقب الاشتباك، استقدمت قوات الحكومة تعزيزات عسكرية نحو منطقة الميادين.

وبلغت حصيلة القتلى خلال الفترة من 24 آذار/مارس 2019 إلى اليوم، 986 قتيلًا من قوات الحكومة، بعضهم من جنسيات غير سورية (اثنان من القوات الروسية، و140من المجموعات الموالية لإيران) قُتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء، بينما قُتل 532 من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها.

بالإضافة إلى مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز، و11 من الرعاة، مع مواطنة في هجمات لمرتزقة داعش في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة.

(ي م)