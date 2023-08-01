مقتل وإصابة 28 جندياً ومرتزقاً للاحتلال التركي في عمليات لقوات تحرير عفرين

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم، بياناً إلى الإعلام والرأي العام، كشفت فيه حصيلة عملياتها التي نفذتها خلال شهر تموز، قالت عنها انتقاماً لشهداء شهر حزيران، جاء فيه:

"تتواصل هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ضد مناطقنا بلا توقف، في مواجهة هذه الهجمات في شهر تموز قامت قواتنا بأعمال انتقامية فعالة:

ـ في 7 تموز، استهدفت قواتنا قاعدتين لجيش الاحتلال التركي في منطقة الباب، أسفر عن إصابة جنديين من جنود الاحتلال التركي ومقتل مرتزق.

ـ 10 تموز، نفّذت قواتنا عملية نوعية على أحد نقاط تمركز مرتزقة الاحتلال التركي في قرية كبيشين التابعة لناحية شيراوا، أسفرت عن مقتل 6 من مرتزقة الاحتلال التركي، والاستيلاء على سلاح من نوع AK-47 ومنظار حراري.

ـ وفي اليوم نفسه، نفذت قواتنا عملية خاصة ضد قاعدة لجيش الاحتلال التركي في منطقة إعزاز، أسفرت عن مقتل جندي تركي وجرح جنديين آخرين.

ـ 29 تموز، نفذت قواتنا عملية نوعية على نقطة تجمّع لمرتزقة الاحتلال التركي بين منطقة مارع وإعزاز، وفي وقت قصير تقدمت قواتنا وسيطرت على النقطة لمدة طويلة، حاول العدو إرسال تعزيزات عسكرية إلى موقع العملية مرتين، لكنه اضطر للتراجع، حيث أسفرت العملية عن مقتل 5 مرتزقة وإصابة 4 آخرين، والاستيلاء على 3 بنادق من طراز AK-47، وجعبتين لمخازن سلاح AK-47، ورشاش من طراز BKC، وقاذف متوسط من طراز B-7، وحقيبتين، وتدمير 3 دراجات نارية.

ـ 31 تموز، نفذت قواتنا عملية هجومية على أحد مواقع مرتزقة الاحتلال التركي في قرية برج حيدر التابعة لناحية شيراوا في ريف مدينة عفرين المحتلة، أسفرت عن مقتل 3 مرتزقة، والاستلاء على سلاح من طراز AK-47 وجعبة محملة بخمسة مخازن لسلاح AK_47 ومنظار نهاري وهاتف محمول، وفي اليوم نفسه تم استهداف موقع للمرتزقة وجرحى 4 منهم في عملية أخرى بناحية شيراوا.

وأسفرت عمليات قواتنا عن مقتل جندي تركي و15 مرتزقاً وإصابة 4 جنود للاحتلال التركي و8 مرتزقة.

(ل م/أم)