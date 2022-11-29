مقتل وإصابة 25 فلسطينياً بمواجهات ليلية مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن "مقتل 3 فلسطينيين في اشتباكات ليلية بالضفة الغربية المحتلة" حيث تصاعد العنف في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "الشقيقين جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً) وشقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاماً) استشهدا إثر إصابتهما برصاص الاحتلال في قرية كفر عين قضاء رام الله".

كما أعلنت الوزارة عن "استشهاد مواطن آخر متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر، جنوب مدينة بيت لحم".

في سياق ذلك، أعلنت جمعية الهلال الأحمر بعد منتصف الليل عن إصابة 22 فلسطينياً خلال مواجهات بيت أمر.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال عمليات دورية قرب بلدة بيت أُمر، عندما تعطلت مركبتان تابعتان للجيش الإسرائيلي.. اندلعت أعمال شغب عنيفة في المنطقة من قبل عشرات المشاغبين الذين ألقوا حجارة وعبوات ناسفة على الجنود. كما أطلق المشاغبون النار على الجنود الذين ردوا بوسائل تفريق أعمال الشغب وبالذخيرة الحية، تم تحديد الضربات".

وتصاعدت حدة العنف في الضفة الغربية التي تحتلّها اسرائيل منذ حزيران/ يونيو 1967.

(د ع)