مقتل وإصابة 24 مدنياً في قصف على الخرطوم 

تشهد ساحات السودان ضربات متواصلة ومكثفة بين الجيش السوداني والدعم السريع للشهر السادس على التوالي، إذ وجّهت مدفعية الجيش السوداني صباح اليوم، نحو مناطق ارتكاز قوات الدعم السريع التي شنّت هي الأخرى هجوماً مدفعياً، من نقاط وجودها جنوب شرقي العاصمة الخرطوم.

كما سُمعت كذلك أصوات قصف مدفعي في محيط المناطق التي تتحرك فيها قوات الدعم السريع بالمدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب الخرطوم، نقلاً عن مصدر عسكري للعربية الحدث، أفاد بأن المسيّرات الجوية استهدف مواقع الدعم السريع في محيط مقر سلاح المدرعات وأجزاء من أحياء جبرة والصحافة بالخرطوم وشرق النيل.

وقد شهدت الخرطوم حصيلة دامية، جراء الاقتتال بين طرفي الصراع، فقد أعلن متحدث باسم الجيش السوداني، أن 9 مدنيين قتلوا وأصيب 15 آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش، نبيل عبد الله، أن قوات الدعم السريع قصفت مركزاً صحياً ملحقاً بأحد المساجد في شمال بحري بولاية الخرطوم.

وأضاف أن الجيش تصدى أيضاً لهجوم من قوات الدعم السريع في نيالا غربي البلاد وكبّدها خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، وفق تعبيره.

أتى هذا بعدما أكدت لجان أحياء منطقة السامراب، صباح الأربعاء، أن 20 شخصاً لقوا حتفهم بمنطقة السامراب في مدينة الخرطوم بحري، شمالي العاصمة، جراء قصف مدفعي على المنطقة من قبل قوات الدعم السريع، وفق زعمها.

(س ع)