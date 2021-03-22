مقتل وإصابة 21 عنصرًا من طالبان في قندهار

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في تغريدة على تويتر: "لقي 17 عنصرًا من حركة طالبان مصرعهم وأُصيب 4 آخرون خلال عملية للجيش الوطني الأفغاني في منطقتي أرغنداب وزيريا بمحافظة قندهار الليلة الماضية".

وأضافت: "كما عثر الجيش على 15 عبوة ناسفة زرعتها طالبان على الطرق العامة".

وتشهد مواقع ونقاط أمنية وعسكرية تابعة للجيش الأفغاني هجومًا بشكل شبه يومي، بالإضافة إلى استهداف الإعلامين والقضاة، بينما تتبنى حركة طالبان أغلب العمليات.

وتستمر الولايات المتحدة وطالبان في تبادل الاتهامات بشأن عدم الالتزام باتفاق السلام الذي وقّعه الجانبان بالدوحة في شباط/ فبراير من العام الماضي.

(ش ع)