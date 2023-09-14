مقتل وإصابة 19 جندي للاحتلال واستهداف مروحتين في عمليات الكريلا

نشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً جاء فيه ، "نفذت قواتنا العديد من العمليات في زاب ومتينا وخاكورك ووجهت ضربات شديدة لجيش الاحتلال التركي، وتم قتل 12 من جنود الاحتلال وإصابة 7 أخرين خلال العمليات التي نُفذت، كما تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة وخيمتين إضافة الى توجيه ضربات لمروحيتين هجوميتين و11 موقعاً.

وقصف جيش الاحتلال التركي بشكل مكثف مناطق الدفاع المشروع براً وجواً، لكن تم إحباط جميع هجمات العدو بفضل التدابير القوية للكريلا وأسلوب التحرك الاحترافي، ولم تتعرض قواتنا لأي شيء يذكر".

وقدم مركز الصحافة والإعلام التابع لقوات الدفاع الشعبي (HPG) المعلومات التالية حول العمليات التي نُفذت ضد جيش الاحتلال التركي والهجمات الاحتلالية للدولة التركية:

منطقة الشهيد دليل غرب زاب:

في الـ 13 من أيلول، وبتمام الساعة 06:00، تم استهداف المحتلين بالأسلحة الثقيلة وتوجيه ضربات على موقع لهم في منطقة المقاومة تلة جودي، ونُفذت هذه العملية من قبل قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستار (YJA-Star).

في الـ 13 من أيلول، الساعة 09:10، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة عند تجمعهم في منطقة المقاومة تلة جودي، وتم قتل 5 محتلين وإصابة 5 أخرين وتدمير خيمتين خلال هذه العملية.

في الـ 13 من أيلول، الساعة 10:35، قام المحتلون بتحميل متفجرات على طائرة مسيرة في منطقة المقاومة تلة جودي وأرادوا تفجير الطائرة المسيرة في مواقع القتال. وتم استهداف الطائرة المسيرة بأسلوب القنص وتم تدميرها في الجو، ونُفذت هذه العملية من قبل قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستار (YJA-Star).

في 13 أيلول، الساعة 11:30، 13:10، 13:45 و14:30، تم استهداف المحتلين بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة جودي وضرب 3 مواقع. ونُفذت هذه العملية من قبل قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستار (YJA-Star).

في 13 أيلول الساعة 14:25 و15:04 و16:00، تم توجيه ضربات شديدة بالأسلحة الثقيلة للمحتلين في منطقة المقاومة تلة جودي إضافة الى استهداف 3 مواقع.

في 13 أيلول الساعة 18:00، نفذت قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستار (YJA-Star) عملية بالأسلحة الثقيلة، ووجهوا ضربات شديدة لجيش العدوان التركي في منطقة المقاومة تلة جودي وتم تدمير موقع لهم.

في 13 أيلول الساعة 19:15، استهدفت قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستار (YJA-Star) المحتلين في منطقة المقاومة تلة جودي بأسلوب القنص وتم قتل واحد من جنود الاحتلال.

في 13 أيلول، بين الساعة 21:10-23:15، استهدفت قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستار (YJA-Star)، 4 مرات بالأسلحة الثقيلة مروحيات العدو أثناء تحليقها في سماء منطقة المقاومة تلة جودي.

وفي 14 أيلول الساعة 00:10، قصفت قواتنا المحتلين بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة جودي واستهدفت أحد مواقعهم.

و13 أيلول الساعة 09:30، استهدفت قواتنا 6 مرات بالأسلحة الثقيلة جنود الاحتلال أثناء محاولتهم التمركز في منطقة المقاومة تلة آمدية، وقتلت واحداً من جنود الاحتلال.

وفي 13 أيلول الساعة 10:00، تم استهداف جنود الاحتلال بأساليب القنص عند محاولتهم التمركز في منطقة المقاومة تلة آمدية، وقتلت واحداً من المحتلين، ونُفذت هذه العملية من قبل قواتنا لوحدات المرأة الحرة-ستار (YJA-Star).

في 13 أيلول الساعة 12:40، تم استهداف الغزاة بالأسلحة الثقيلة أثناء محاولتهم التمركز في منطقة المقاومة تلة آمدية.

وفي 13 أيلول الساعة 18:20، استهدفت قواتنا جنود العدوان التركي أثناء محاولتهم تركيب أنظمة كاميرات المراقبة (mobesse) في منطقة المقاومة تلة آمدية، وتم قتل أحد المحتلين.

وفي 13 أيلول الساعة 18:30، وجهت قواتنا المحتلين 6 مرات بالأسلحة الثقيلة عند محاولتهم التمركز في منطقة المقاومة تلة آمدية.

وفي 13 أيلول بين الساعة 20:10 - 23:32، اعترضت قواتنا مرتين، مروحيات الاحتلال أثناء تحليقها فوق منطقة المقاومة تلة آمدية.

و13 أيلول الساعة 07:00، استهدفت قواتنا بالأسلحة الثقيلة جرافة تابعة لجيش الاحتلال في منطقة المقاومة تلة (FM).

منطقة متينا:

وفي 12 أيلول الساعة 15:35، استهدفت قواتنا المحتلين بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة هكاري.

وفي 13 أيلول بين الساعة 00:30 - 02:00، اعترضت قواتنا مروحيات الاحتلال في منطقة متينا، وأعطبت إحدى المروحيات الهجومية مما أدى إلى تحليقها بعيداً عن المنطقة.

وفي 13 أيلول الساعة 15:45، تم تنفيذ عملية ضد المحتلين في منطقة المقاومة تلة جارجل باستخدام تكتيك الكمائن، وتم قتل أحد المحتلين الذي اُصيب بالأسلحة الفردية من مسافة قريبة، وأصيب اثنين آخرين في هذه العملية.

وفي 13 أيلول بين الساعة 19:30 - 20:30، اعترضت قواتنا مروحيات جيش الاحتلال التركي في منطقة متينا، وأعطبت إحدى المروحيات الهجومية مما أدى إلى تحليقها بعيداً عن المنطقة.

منطقة خاكورك:

و12 أيلول، تم استهداف المحتلين بأسلوب القنص في الساعة 06:00، بعد ان وقع المحتلون تحت سيطرة قواتنا في منطقة هرموش، وتم قتل 2 من الغزاة خلال هذه العملية.

في 12 أيلول الساعة 10:30، تم استهداف المحتلين في منطقة تلة الشهيد أخين بالأسلحة الثقيلة وتم تدمير موقعهم، ونُفذت هذه العملية من قبل قواتنا لوحدات المرأة الحرة-ستار (YJA-Star).

هجمات جيش الاحتلال التركي:

وفي 13 أيلول، تعرضت مناطق غوزي وإرغن وكانيسارك وخير وقرية بلندباز، ودشتا كافيا في غارى، للقصف 11 مرة من قبل الطائرات الحربية.

وفي 13 و14 أيلول، تعرضت مناطق المقاومة في تلة جودي وتلة الآمدية في منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومنطقة متينا لقصف المروحيات الهجومية.

وتعرضت مناطق زاب والشهيد دليل غرب زاب ومتينا للقصف بالمدافع الثقيلة.

(سـ)