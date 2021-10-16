مقتل وإصابة 18 شخصاً بقصف لحكومة دمشق على منطقة حدودية مع لواء اسكندرون

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً بـ 5 قذائف، أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم مرتزق على الأقل يعمل فيما تسمى "الشرطة المدنية" في مدينة سرمدا الحدودية مع لواء اسكندرون، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وطال القصف "قسم شرطة" سرمدا ومبنى النفوس ومخيم عشوائي يقع شرق المدينة، كما تسبب القصف بوقوع نحو 15 جريحاً من بينهم مدنيون يتم نقلهم إلى المشافي الميدانية في المنطقة، مما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى حيث تكتظ المنطقة بالمدنيين.

هذا ويكثر الحديث عن عملية عسكرية مرتقبة في مدينة إدلب، إذ استقدمت قوات حكومة دمشق قبل قليل تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة في ظل التصعيد المتواصل.

(د ع)