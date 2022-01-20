مقتل وإصابة 18 مرتزقاً من داعش في غارات روسية على البادية

وشنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على باديتي دير الزور والرقة، مستهدفة مواقع يتوارى فيها مرتزقة داعش هناك، ما أدى إلى مقتل 8 من داعش خلال الساعات الفائتة في باديتي حمص ودير الزور، كما أصيب نحو 10 آخرين بجراح متفاوتة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك يرتفع إلى 19، تعداد قتلى مرتزقة داعش ممن قضوا جراء القصف الجوي الروسي على مناطق متفرقة من البادية السورية منذ مطلع العام 2022، إلى جانب إصابة 62 أخرين منهم.

يذكر أن الطائرات الحربية الروسية شنت نحو 450 غارة جوية على مناطق متفرقة من البادية السورية منذ مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري.

(د ع)