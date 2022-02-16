مقتل وإصابة 17 من مرتزقة داعش في قصف روسي على البادية

وشنت مقاتلات حربية روسية، جولة جديدة من القصف الجوي على مناطق انتشار مرتزقة داعش ضمن البادية، حيث استهدفت بغارات مكثفة كهف ومغارات ومواقع أخرى يرجح أن المرتزقة يتوارون ضمنها، في منطقة مثلث حلب – حماة - الرقة، وبادية الرصافة، بالإضافة إلى محيط جبل البشري وريف حمص الشرقي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، تسبب القصف الجوي خلال الساعات الفائتة بسقوط قتلى من مرتزقة داعش، حيث تأكد مقتل 6 من المرتزقة وإصابة 11 آخرين بجراح.

ويذكر أن المقاتلات الروسية شنت 440 غارة جوية على مناطق متفرقة في البادية منذ مطلع الشهر الجاري.

(ش ع)