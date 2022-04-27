مقتل وإصابة 17 عنصراً من قوات دمشق والمجموعات الموالية لإيران في القصف الإسرائيلي- تم التحديث

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الإسرائيلي الذي جرى بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، أدى إلى تدمير مواقع تابعة للمجموعات لإيران في ريف العاصمة دمشق، حيث استهدفت الصواريخ الإسرائيلية، موقعاً عسكرياً في محيط صحنايا، وآخر في جبل السومرية بالقرب من الفوج 100، والجبل القريب من مطار دمشق الدولي، وموقع ما بين دمر وقدسيا، بالإضافة إلى منطقة الكسوة بريف دمشق، إذ توجد مواقع عسكرية لقوات حكومة دمشق “شكلياً” وتتغلغل فيها مجموعات موالية لإيران و”حزب الله” اللبناني.

وبحسب المرصد، فقد أسفرت الضربات عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في منطقتي السومرية والجبل القريب من مطار دمشق الدولي، بالإضافة إلى تدمير مواقع ضمن ثكنات عسكرية في كل من صحنايا والكسوة.

وبالإضافة إلى الخسائر المادية الفادحة، فقد أفادت مصادر المرصد السوري بأن القصف الإسرائيلي على المناطق الآنفة الذكر تسبب بمقتل 9 عسكريين وإصابة أكثر من 8 آخرين بجراح متفاوتة، والقتلى هم: 5 من الجنسية السورية و4 لم تعرف هويتهم حتى اللحظة من المجموعات التابعة لإيران.

فيما نقلت وكالة تابعة لحكومة دمشق عن مصدر عسكري أنه: "حوالي الساعة الثانية عشرة و41 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

وتابعت "أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

هذا وكانت إسرائيل قد قصفت في الـ 14من الشهر الجاري مواقع عسكرية في ريف دمشق الجنوبي الغربي، حيث يوجد في المنطقة موقع عسكري للمجموعات الموالية لإيران وجيش "التحرير الفلسطيني".

يذكر أن هذا هو الاستهداف الإسرائيلي العاشر للأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق ومجموعات موالية لإيران.

(ش ع)