مقتل وإصابة 16 شخصًا في قصف قوات حكومة دمشق لمشفى الأتارب

وقصفت قوات حكومة دمشق المتمركزة في الفوج 46 بريف حلب الغربي مشفى الأتارب في الريف ذاته بالصواريخ، وأسفر القصف عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وأحد كوادر المشفى، وسقوط 11 جريحًا على الأقل من المدنيين وكوادر المشفى، بعضهم في حالات خطرة.

وفي السياق ذاته، استهدفت قوات دمشق بالقذائف الصاروخية مناطق في فليفل وكنصفرة وأطراف البارة وسفوهن وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، غارتين جويتين، نفذتهما المقاتلات الروسية على حرش قرية بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب، وتزامن ذلك مع استهداف الطيران الروسي لقرية بكفلا في ريف جسر الشغور الشمالي بعدة صواريخ فراغية.

(ش ع)