مقتل وإصابة 16 جنديًّا أفغانيًّا بانفجار سيارة مفخخة

ووقع الهجوم حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من قاعدة عسكرية في مدينة بول الخمري، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وقالت مصادر أفغانية إن 6 من عناصر الأمن على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 10 آخرين في الهجوم.

وبحسب المصادر، فإن "القاعدة مخصصة للتجنيد بالجيش الأفغاني"، مضيفة أن "بعض أجزاء القاعدة دمرت في الانفجار".

وتابعت: "بعد الهجوم، زرعت طالبان ألغامًا على جانبي طريق بغلان-سامانجان السريع، وأغلقته أمام حركة المرور".

وبدوره، أكد عباس التوكلي قائد اللواء الثالث من فيلق بامير 217، الهجوم، قائلًا: "بعد الهجوم بدأت طالبان معركة بالأسلحة النارية، لكن قوات الأمن صدت هجومهم".

ولفت إلى أن عددًا من أفراد الأمن أصيبوا بجروح في الانفجار وتضررت بعض جدران القاعدة.

وشدد على أن عملية التطهير التي تقوم بها قوات الأمن تتقدم ببطء على طريق بغلان-سامانجان السريع بسبب الألغام المزروعة على جانبي الطريق.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

(ش ع)