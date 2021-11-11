مقتل وإصابة 15 شخصاً في القصف الروسي على مناطق بريف إدلب

وأدى القصف الروسي على أطراف بروما ومفرق الهباط بريف إدلب الشمالي، صباح اليوم، إلى مقتل 5 أشخاص "ثلاثة أطفال ومواطنة ورجل"، إلى جانب جرح ما لا يقل عن 10 آخرين بعد وصولهم إلى النقاط الطبية في المنطقة بشكل متتالي، فيما من المتوقع ارتفاع اعداد القتلى لوجود مصابين في حالات خطيرة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصباح اليوم، استهدف الطيران الحربي الروسي بعدة غارات جوية أطراف بروما ومفرق الهباط بريف إدلب الشمالي ضمن مناطق انتشار مرتزقة الاحتلال التركي، بعد توقف عن استهداف المنطقة دام خمسة أيام.

(د ع)