وتعرض عناصر من "لواء القدس الفلسطيني" الموالي لحكومة دمشق ولروسيا لهجوم من قبل مرتزقة داعش خلال قيامهم بعمليات تمشيط للبحث عن المرتزقة في جبل العمور شرق السخنة بريف حمص الشرقي، وأسفر الهجوم عن مقتل 3 من عناصر "لواء القدس الفلسطيني" وجرح 12 آخرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وهاجم مرتزقة داعش، أمس الأول، آليات عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق بعد خروجهم من محطة الكم النفطية في بادية دير الزور الشرقية، إذ نصبوا لهم كمينًا في البادية، واستهدفوا الآليات بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل عنصرين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

(د ع)