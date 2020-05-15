مقتل وإصابة 14 من جنود الاحتلال التركي ومرتزقته في سلسلة عمليات في عفرين

وأصدرت قوات تحرير عفرين بياناً بهذا الخصوص كشفت فيه عن تفاصيل تلك العمليات النوعية التي نفذتها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وجاء في البيان:

"بتاريخ 13 أيار الجاري:

فجرت قواتنا عبوة ناسفة بعدة آليات عسكرية كانت تقل مرتزقة الاحتلال التركي في مركز مدينة عفرين، حيث أُصيب مرتزقان اثنان بجروح وتم تدمير آليتين وإعطاب أخرى.

كما نفذت قواتنا عمليتين نوعيتين استهدفتا مرتزقة الاحتلال التركي في منطقة إعزاز قُتل خلالها أربعة مرتزقة وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح.

بتاريخ 14 أيار: نفذت قواتنا عملية استهدفت نقاطاً لتمركز جيش الاحتلال التركي في قرية كيمارا التابعة لناحية شيراوا في عفرين، قُتل خلالها جنديان تركيان وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وكحصيلة لعمليات قواتنا خلال اليومين الماضيين، قُتل ستة مرتزقة بينهم جنديين تركيين، وأُصيب ثمانية آخرون بجروح بينهم ثلاثة جنود للاحتلال التركي".

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ANHA