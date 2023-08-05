مقتل وإصابة 13 شخصاً جراء غارات جوية روسية على أطراف مدينة إدلب

قُتل 7 أشخاص؛ نتيجة الغارات الجوية التي شنّها الطيران الحربي الروسي ظهر اليوم، 3 منهم من أسرة واحدة، بينهم نساء وأطفال، وأُصيب 6 آخرون على أطراف مدينة إدلب المحتلة في الجهة الغربية، ضمن منطقة "خفض التصعيد"، التي توجد فيها مقرات عسكرية، وفق المرصد السوري.

وأشار المرصد إلى أن انفجارات عنيفة دوت غرب إدلب المحتلة، ناجمة عن غارات جوية نفّذها الطيران الحربي الروسي غرب المدنية، حيث نفّذت 4 ضربات جوية في المنطقة التي توجد فيها مقرات عسكرية، وسط تحليق مستمر للطيران الحربي في أجواء منطقة "خفض التصعيد".

وأوضح المرصد أن عدد الذين قُتلوا جراء قصف الطائرات الحربية الروسية في منطقة "خفض التصعيد"، ارتفع إلى 24 شخصاً، خلال عام 2023، خصوصاً منذ تاريخ 24 حزيران، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 44 شخصاً بجروح متفاوتة.

(س ع)