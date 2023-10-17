مقتل وإصابة 13 مرتزقة تابعين للاحتلال التركي

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، جاء فيه:

"تستمر هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطقنا دون انقطاع، حيث يستهدف شعبنا في تلك الهجمات، ونحن في مواجهة هجمات الإبادة الجماعية والدمار هذه نستمر بعمليات الرد في هذا السياق:

* في 16 تشرين الأول، تعقبت قواتنا مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي بين قريتي برج حيدر وكفر نبو في ريف مدينة عفرين المحتلة، وفي العملية الأولى قُتل اثنان من المرتزقة، حيث تابعت قواتنا تعقبها بعد العملية الأولى وعندما تجمّع عدد من المرتزقة في موقع العملية الأولى، نفذت قواتنا عملية أخرى على نفس الموقع، وفي العملية الثانية قُتل 4 من المرتزقة وأصيب 3 آخرون، كما تم تدمير 4 دراجات نارية تابعة لهم.

وفي اليوم نفسه، ونتيجة لعمليتي قنص، أصيب اثنان من مرتزقة الاحتلال التركي في محيط مدينة مارع، ومرة أخرى في 16 تشرين الأول، تم استهداف مسؤول أمني رفيع المستوى ينتمي لمرتزقة السلطان مراد في مدينة جرابلس، وهذا المسؤول هو أيضاً عضو في جهاز الاستخبارات التركية، وأسفرت العملية عن مقتل المسؤول وإصابة مرتزق بجروح خطيرة. كما تضررت سيارتهما بشكل كامل".

(أ ب)